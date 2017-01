Avicii promet le "meilleur album de sa carrière" pour 2017

On ne sait plus vraiment sur quel pied danser avec le producteur suédois. L’an dernier, Avicii annonçait qu’il se retirait de la musique après 2016 pour se consacrer à d’autres passions. Quelques temps, on apprenait que c’est uniquement le scène qu’il arrêtait et pas plus tard que le mois dernier, un post sur Instagram sous entendait fortement qu’un nouvel opus était en préparation. C’est désormais confirmé, Avicii sera bel et bien de retour en 2017 avec un nouvel album, le meilleur de sa carrière même ! « BONNE ANNÉE ! 2016 a été une année dure pour beaucoup d’entre nous mais ce soir nous nous préparons à un nouveau départ. Ma bonne résolution est de faire le meilleur album de ma carrière ! #pasdepression #contentdetrederetour », écrit-il.

HAPPY NEW YEAR! 2016 was a rough year for many of us but tonight we get a fresh new start. My new year’s resolution is to make the best damn album of my career #nopressure #greattobeback Une photo publiée par Avicii (@avicii) le 1 Janv. 2017 à 0h36 PST

Ainsi, ce troisième opus succèdera à Stories sorti en 2013, dont notamment le tube Wake Me Up l’a hissé au sommet des charts du monde entier. On souhaite à l’artiste de 27 ans que ce nouveau disque remporte au moins autant de succès que le précédent ! Peut-être envisagera-t-il reprendre le chemin de la scène, il serait dommage de ne plus jamais voir Avicii en live quand on voit la vidéo de sa dernière prestation à l’Ushuaia Ibiza !