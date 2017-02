Ary Abittan à La Cigale à Paris : Gagnez vos places pour le spectacle !

Après 3 ans d’absence sur scène, Ary Abittan est de retour sur les planches avec son nouveau spectacle « My Stroy » et avec Virgin Radio ! Il était temps de revenir tant Ary Abittan est un monstre sur scène. Vous l’avez vu dans le carton « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu » ou encore « Les Visiteurs 3 », vous allez le voir maintenant avec son nouveau spectacle. Il débarque à La Cigale à Paris du 28 février au 4 mars les amis. Comme le titre le laisse entendre, Ary Abittan va revenir sur les différentes parties de sa vie. Il parlera de son enfance, son mariage, son divorce, son célibat, sa famille recomposée et ses enfants ! Souvenez-vous on avait rencontré l’humoriste quand il rodait son spectacle dans la France entière pour une petite interview :

