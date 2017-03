Art Rock 2017 : Julien Doré, Cassius, Metronomy... La prog' complète dévoilée

Durant trois jours, le festival Art Rock vous invite à vibrer au rythme de la musique, de la danse et des arts de la rue. L’évènement breton organisé par l’association Wild Rose agite la ville de Saint-Brieuc chaque année et vous donne rendez-vous en 2017 les 2, 3 et 4 juin ! Évidemment, c’est la programmation musicale qui va le plus nous intéresser et ça tombe bien, l’affiche complète a été dévoilée. Dans quelques mois, vous pourrez aller vibrer devant les concerts d’ Acid Arab, Archive, Jagwar Ma, Julien Doré, La Femme, Las Aves, Metronomy, Naive New Beaters, Radio Elvis, The Kills ou encore Thomas Azier qui vient de dévoiler son nouveau single GOLD. Le programme complet est à découvrir dans le teaser vidéo ci-dessous !

Entre artistes chouchous du grand public et groupes plus confidentiels, il y en aura pour tous les goûts en juin prochain au festival Art Rock 2017 placé à l’occasion sous le thème de Fantastic Elements. La billetterie est d’ores et déjà ouverte, et on vous conseille d’aller prendre très vite - au choix - vos pass journée ou vos pass 3J. Rendez-vous donc les 2, 3 et 4 juin à Saint-Brieuc pour trois jours de fête et pleins de surprises !