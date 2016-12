Arrêtez tout, les bagues de fiançailles Harry Potter sont là !

Avez-vous vu lu le message de Noël de J.K. Rowling qui met du baume au cœur ? Courrez-y, parce que comme toujours, cette femme semble avoir un accès direct à nos âmes. Aujourd'hui, nous avons une autre bonne nouvelle pour vous, puisque même si vous n'avez toujours pas trouvé l'homme ou la femme de votre vie, ça viendra et quand ce moment sera là, vous aurez exactement ce qu'il faut puisque les bagues de fiançailles Harry Potter sont officiellement dans nos vies. Glamour nous rapporte que la marque de bijoux australienne Sapphire Studios vient de lancer deux bagues de fiançailles inspirées de Harry Potter. La première, c'est la bague Vif d'Or, que vous pourrez vous offrir pour la modique somme de 499$, mais ce n'est pas tout !

La bague Vif d'Or

La bague Reliques de la Mort

Une autre bague, inspirée cette fois des reliques de la mort vous coûtera la bagatelle de 376$ (sans doute parce qu'on y trouve un peu moins de diamants.) Le truc qui est vachement cool avec Sapphire Studios, c'est qu'ils proposent des bagues de fiançailles toutes plus folles les unes que les autres : Star Wars, Pokemon, X Men, tout le monde peut y trouver son bonheur et en plus, elles sont vraiment ultra belles. Plus besoin d'être ringard quand on est amoureux, vive le monde ! Pour les bourses plus modestes, sinon, on a la boule de bain Harry Potter qui détermine votre maison à Poudlard. C'est très bien aussi.