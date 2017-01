Ariana Grande : Que peut-on attendre du Dangerous Woman Tour ?

Ariana Grande, dont le nouvel album est déjà prêt, a une année très chargée devant elle ! Ce 2 février marque le début du Dangerous Woman Tour en Amérique du Nord avant la partie européenne en mai et juin prochains (elle sera le 7 juin à Paris et le 9 à Lyon). Au regard de ses dernières prestations TV, Ariana Grande va envoyer du très très lourd tout au long de cette tournée. Mais à quoi peut-on s'attendre exactement ?

Ariana Grande s'est montrée plus femme fatale que jamais dans ses nouveaux clips et prestations TV. On peut donc s'attendre à un show sexy au possible pour le Dangerous Woman Tour. Comment oublier la prestation musclée d'Ariana Grande et Nicki Minaj aux MTV VMA's 2016 pour Side to Side ? Niveau décors et mise en scène, on s'attend également à du très haut niveau ! Actuellement un des plus grandes popstars de la planète, l'investissement risque d'être au top avec troupe de danseurs et chorégraphies millimétrées. On a hâte de voir ça...

Ariana Grande a donné au micro de Ryan Seacrest quelques infos très prometteuses sur la setlist du Dangerous Woman Tour. La chanteuse a ainsi promis de jouer tous les morceaux de son dernier album Dangerous Woman, soit 11 chansons ! On aura donc droit aux tubes "Side to Side", "Into You" ou "Dangerous Woman" mais aussi des titres un peu plus méconnus de l'album. Mais ce n'est pas tout ! Ariana Grande a confié vouloir jouer des nouveaux morceaux et les tester auprès de ses fans mais aussi remixer/allonger quelques unes de ses chansons pour le live... Précisant que le "Dangerous Woman Tour" sera très différent de sa tournée précédente, on est d'autant plus intrigués...

Depuis ses débuts, Ariana Grande a su bien s 'entourer avec des collaborations prestigieuses. Par exemple, "Side to Side" avec Nicki Minaj qui fait un carton partout dans le monde. Alors pourquoi pas Nicki comme invitée spéciale d'un des shows de la tournée ? Sinon, il y aurait toujours son copain Mac Miller, avec qui elle partage l'affiche sur "My Favorite Part", qu'on aimerait bien voir à ses côtés... On n'est pas non plus totalement à l'abri d'une collaboration avec un artiste français lors de son passage dans l'hexagone. En 2015, Ariana Grande avait en effet chanté "One Last Time" au Zénith de Paris avec Kendji Girac... Tout est donc possible ! Ce qui est sûr pour le moment, ce sont ses premières parties en Amérique du Nord : Little Mix et Victoria Monet ! Pour l'instant, on ne sait pas qui assurera la tournée européenne...