Ariana Grande : Everyday, son nouveau single dévoilé

Side to Side a rythmé toute cette fin d'année 2016 et même si on aimait beaucoup cette chanson aux accents coquins, on avait hâte qu'Ariana Grande passe à autre chose. C'ets bientôt chose faite puisque la chanteuse dévoilera le 10 janvier prochain son tout nouveau single. Extrait de Dangerous Woman, il s'appelle Everyday et il est en featuring avec le rappeur Future. 4ème single officiel du dernier album d'Ari, aura la difficile mission de faire au moins aussi bien que son prédecesseur qui a atteint la 4ème marche du Billboard Hot 100 en 2016.

Everyday s'inscrit dans la même lignée que Side to Side, soit un duo chargé de références sexuelles. Au sujet de sa collaboration avec Future, Ariana Grande a expliqué "Je savais que je voulais travailler avec Future, mais je ne savais pas si on allait pouvoir trouver la bonne chanson à faire ensemble parce qu'on est tellement différent, mais on a trouvé une superbe vibe, elle est unique et super excitante". Ariana Grande s'est exprilée récemment sur Twitter pour souhaiter la bonne année à ses fans et rappeler qu'elle était très impatiente de commencer le Dangerous Woman Tour !