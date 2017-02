Ariana Grande : Everyday feat Future, le clip très sensuel dévoilé

Il y a quelques semaines Ariana Grande dévoilait la lyrics video d’Everyday, ce qui ne pouvait signifier qu’une seule chose : l’arrivée imminente d’un clip pour cette chanson enregistrée avec Futur. Si la vidéo avec les paroles nous laissait découvrir une Ariana Grande chillant de manière drôle, changement d’ambiance dans le clip. La chanteuse porte toujours une doudoune oversize tout en effectuant la même chorégraphie, autour d’elle ce qui se passe est très chaud ! On découvre ainsi une série de couple en pleins ébats. De quoi illustrer les paroles de la chanson où l’artiste affirme que « he give it to me everyday, everyday, everyday, every » (en français et en résumé « il lui fait l’amour tous les jours »). Pas étonnant donc de retrouver Ariana Grande et Future dans une ambiance très sensuelle.

Everyday est le quatrième single extrait du troisième album d’Ariana Grande, Dangerous Woman, et " class="_m_balise _m_dlink noContent" target="_blank">la cinquième chanson qu’elle met en image après Dangerous Woman, Into You, Side to Side et Let Me Love You. La chanteuse est actuellement en plein partie américaine de son Dangerous Woman Tour, une tournée dont les Little Mix assurent la première partie en Amérique. On ne sait en revanche pas encore qui elle a choisi pour l’accompagner sur la partie européenne, mais ce qui est certain c’est que l’artiste sera en concert à Paris et à Lyon les 7 et 9 juin prochain. On a hâte !