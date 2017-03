Ariana Grande et John Legend : Le clip officiel de la Belle et la Bête dévoilé

C'est sûrement l'un des films les plus attendus de ce début d'année 2017. L'adaptation cinématographique du dessin animé Disney La Belle et La Bête mettant en scène l'actrice Emma Watson, sortira dans nos salles le 22 mars prochain. Si l'actrice nous a emmené dans les coulisses du film afin de faire patienter les fans et découvrir des exclusivités, c'est des millions de personnes à travers le monde qui ont hâte de la découvrir dans le rôle de Belle. S'il ne reste plus que quelques jours à patienter, Ariana Grande et John Legend qui ont signé le titre "Beauty and the Beast" de la bande originale viennent d'en dévoiler le clip.

On retrouve Ariana Grande habillée d'une magnifique robe rouge accompagnée de John Legend au piano, le tout dans le chateau de la bête et au sein de l'univers magique du film. On peut y voir en arrière plan notamment la scène de la danse entre la Belle et la Bête que nous avions déjà pu découvrir partiellement dans le trailer du film publié sur la page facebook de Disney. Ce clip nous donne encore plus envie de regarder le film et le suspense devient presque intenable ! Encore un peu de patience avant de découvrir La Belle et la Bête dans nos cinémas dès le 22 mars !