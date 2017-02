Ariana Grande dévoile la lyrics vidéo au top d'Everyday

Ariana Grande avait annoncé que Everyday serait son nouveau single extrait de Dangerous Woman, cela fait quelques semaines que la chanson a été envoyé en radio mais pour l'instant elle ne fait pas encore beaucoup parler d'elle. Ce morceau en featuring avec Future, tout comme son précédent single Side to Side, est assez connoté sexuellement. Pour la lyrics vidéo Ariana se met en scène chantant et dansant sur la chanson avec beaucoup d'entrain. Pas de trace de Future cependant, peut-être fera-t-il une apparition dans le clip vidéo officiel ?

Le Dangerous Woman Tour d'Ariana Grande débutera ce vendredi 3 février aux Etats-Unis dans la ville de Phoenix. La chanteuse assurera 37 dates de concert en Amérique du Nord jusqu'à la mi avril. Avant de reprendre la route dès le 8 mai pour attaquer la partie européenne de sa tournée qui commencera à Stockholm et qui s'arrêtera un peu plus d'un mois plus tard en Italie. La chanteuse se produira deux fois en France, le 7 ( à Paris) et le 9 ( à Lyon) juin. Si vous n'avez pas encore vos places pour ces concerts, il est encore temps de réserver !