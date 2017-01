Ariana Grande devient un personnage de Final Fantasy Brave Exvius

Ariana Grande a plus d'une corde à son arc, et le prouve régulièrement. Comédienne et chanteuse, Ari sait aussi élever la voix quand il s'agit de dénoncer le sexisme ! Celle qui est aussi une Dangerous Woman a fini 2016 en rappelant qu'il est temps d'en finir avec les réflexions machistes et a commencé 2017 en s'affirmant comme une vraie badass. C'est sur Instagram que l'américaine a annoncé la bonne nouvelle, elle sera l'un des personnages de Final Fantasy Brave Exvius ! Ce jeu vidéo de rôle disponible sur téléphone portable est à télécharger, gratuitement, dès maintenant.

" Jolie petite chose essayant de se tenir dans une pièce pleine d'hommes en costumes. Je suis si excitée de pouvoir enfin partager avec vous que je serai dans Final Fantasy Brave Exvius * je pleure * Regardez mon personnage dans le jeu, c'est la chose la plus mignonne que je n'ai jamais vue, j'en suis toute excitée et amoureuse, je n'arrive pas à me contenir" a-t-elle expliqué dans un premier post. Ariana Grande a ensuite partagé une vidéo où l'on peut apercevoir son double animé vêtu de son célèbre costume de lapin en latex. L'année 2017 s'annonce chargée pourAriana Grande qui commencera sa tournée mondial du Dangerous Woman Tour dans un mois à Phoenix ( Etats-Unis) avant de parcourir l'Europe avec un passage en France les 7 et 9 juin ( à Paris et à Lyon).