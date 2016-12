Arctic Monkeys : Le nouvel album (vraiment) en préparation ?

Le successeur d’AM, le dernier album des Arctic Monkeys sorti en 2013, commence à se faire sérieusement attendre. Plus de trois ans sans de nouvelles chansons d’un des meilleurs groupes d’indie rock au monde, c’est long, et les fans ne cessent de réclamer leur retour. Interrogé en juin dernier sur un potentiel projet en cours, Alex Turner le chanteur avait déclaré : « Il n’y a pas vraiment de plans. Pas encore. Il y en aura à un moment ou un autre, on verra. Il n’y a pas d’urgence ». Une déclaration qui supposait que le retour des Arctic Monkeys n’était pas prêt d’arriver, mais depuis quelques mois, des rumeurs à ce sujet circulent et persistent. Brouillent-ils les pistes pour nous dévoiler prochainement un album surprise ? Leur dernière apparition à Sheffield sème de nouveau le doute !

MY DAD HAS JUST HAD A BEER WITH ALEX TURNER WTF pic.twitter.com/FZ9ozniky8 — james (@httpjames_) 10 décembre 2016

Arctic Monkeys back together in Sheffield! ???? #AM6 pic.twitter.com/v8ZNCknCJM — Thibault Meyus (@ThibaultMeyus) 8 décembre 2016

Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook et Nick O’Malley sont de retour à Sheffield, et cela n’a pas échappé aux habitants de la ville… et aux réseaux sociaux bien sûr. Depuis deux semaines, les photos des locaux posant avec le groupe fusent, et réalimentent du coup les rumeurs, Arctic Monkeys pourraient-ils s’être réunis dans leur ville d’origine pour enregistrer leur sixième album ? L’été dernier, une image sociale indiquant qu’ils étaient en studio avait circulé sur la toile et leur représentant officiel avait refusé de la commenter. Papa Noël va-t-il nous offrir un nouvel opus des Arctic Monkeys pour 2017 ?