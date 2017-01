Arcade Fire dévoile "I Give You Power", sa nouvelle chanson anti-Trump

Décidément, il semble que l’arrivée de Trump à la présidence des Etats-Unis soit une source d’inspiration pour de nombreux artistes. Alors que des marches de protestation sont organisées aux quatre coins du monde aujourd’hui, les musiciens utilisent la musique pour faire entendre leurs voix. Après Gorillaz, qui a dévoilé hier son nouveau titre anti-Trump, le groupe canadien Arcade Fire balance à son tour sur le prochain président et a partagé hier son nouveau morceau « I Give You Power ». Le leader du groupe Win Butler s’est associé à la chanteuse américaine Mavis Staples, fervente militante pour les droits civiques. « Qui t’as donné le pouvoir, d’où penses-tu qu’il vient ? Je t’ai donné le pouvoir, je peux te le reprendre», chante l’artiste sur ce titre aux sonorités hip-hop.

Le groupe a précisé que tous les bénéfices seraient reversés à l’Union américaine pour les libertés civiles. « Il est plus important que jamais de rester unis et de prendre soin les uns des autres » a t-il ajouté sur Facebook. Ce morceau inédit (ou presque, il avait été interprété en live lors d’un concert à Paris en mai 2016) est le premier enregistrement de la formation canadienne depuis Reflektor, sorti en 2013. Win Butler a annoncé le retour d’Arcade Fire au printemps prochain et le groupe se produira dans plusieurs festivals cet été, notamment aux Vieilles Charrues à Carhaix.