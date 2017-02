Amir : "Pour moi être nommé aux Victoires de la Musique signifie que les gens m’ont accepté dans ce métier" (INTERVIEW)

L’an dernier Amir était déjà présent à la cérémonie des melty Future Awards 2016, mais en tant que talent s’apprêtant à faire l’actualité de demain. Les organisateurs ont vu juste, un an plus tard, le chanteur franco-israélien était de retour pour chanter son deuxième single J’ai Cherché qui cartonne actuellement ainsi que pour recevoir son double disque de platine après une année 2016 très riche en émotion. Il faut dire qu’entre son classement historique à l’Eurovision, la sortie de son premier album Au Coeur de Moi et ses deux nominations aux Victoires de la Musique 2017, l’artiste n’a pas chômé et revient pour nous sur la cérémonie à venir et son deuxième album déjà en préparation. Découvrez notre interview d’Amir !

Après avoir justifié le choix de son nouveau single Au Coeur de Moi, Amir est revenu sur ses deux nominations aux Victoires de la Musiques 2017 dans les catégories Révélation Artiste et Chanson Originale. « Pour moi être nommé aux Victoires de la Musique signifie que les gens m’ont accepté dans ce métier », nous explique-t-il, avant d’ajouter : « Je ne serais pas contre un petit trophée quand même… » C’est tout le bien qu’on lui souhaite pour la cérémonie qui aura lieu ce vendredi 10 février. Concernant son deuxième album, le chanteur nous confie qu’« il est à un stade très très avancé » même si sa sortie n’est pas prévue pour tout de suite. De très beaux projets en perspective pour Amir et une année, on l'espère, tout aussi belle que la précédente pour l’artiste qui a toujours le sourire !