Amir : La belle surprise de ses fans 3 ans après The Voice  (video)

Ce 18 janvier, Amir, en showcase à Paris ce 29 janvier, a fêté un anniversaire particulier ! Il y a trois ans exactement, le chanteur passait son audition pour la saison 3 de The Voice. Interprétant "Candle in the Wind" d'Elton John, Amir est une révélation pour le jury (dont les 4 membres se retournent) mais aussi pour le grand public, qui commence à suivre son aventure musicale avec intérêt ! 3 ans après, des fans ont décidé de lui rendre hommage dans une vidéo drôle et émouvante. Pendant 8 minutes, ils expliquent comment le chanteur a changé dans leur vie...

Merci @Amir_Off pour ses 3 années de folie! Notre seul point commun c'était toi maintenant on est une famille. #TADD https://t.co/nCJkpxFK2f — Charline ???????? (@Charline110101) January 17, 2017

Emu, Amir a partagé la vidéo anniversaire de ses fans sur Twitter : "Ces filles sont phénoménales ! Entre les fous rires, les souvenirs, les émotions et l'amour en masse… J'ai passé 8 minutes de bonheur ! " Un anniversaire qui en cache en plus un autre. Il y a un an sortait "J'ai cherché", son premier single de l'album "Au coeur de Moi". Un titre qui l'a fait encore plus connaître grâce à sa participation à l'Eurovision. Depuis tout s'enchaîne ! Son album est disque de platine et Amir est nommé aux Victoires de la Musique 2017 ! Le chanteur est aussi en tournée dans toute la France.