Amir, Vianney, LP... Les meilleures reprises du Lab Virgin Radio en 2016

2017 est si proche qu'il est temps pour nous de faire le bilan, y compris côté Virgin Radio. le dimanche entre 20h et minuit vous avez eu rendez-vous toute l'année pour le Lab Virgin Radio. Une émission animée par Lionel au cours de laquelle il a reçu de nombreux chanteurs et groupes pour des interviews mais aussi des sessions lives et acoustiques. Une majorité des artistes qui sont passés par les studio de Virgin Radio en ont profité pour se prêter au jeu de la reprise. S'ils ont tous été particulièrement bon dans cet excercice ont a tout de même eu quelques préférés. On vous propose donc de découvrir le Best Of des reprises du Lab Virgin Radio 2016 sans plus attendre !

Amir - Billie Jean ( Michael Jackson)

Andra Day - Uprising (Muse)

Troye Sivan - Love Is A Losing Game (Amy Winehouse)

Emji - Crazy In Love ( Beyoncé)

Vianney - mash up Love Yourself ( Justin Bieber) & The Greatest ( Sia)

LP - Don't Let Me Down ( The Chainsmokers feat Daya)

Gavin James - Hotline Bling ( Drake)

June The Girl - Blank Space ( Taylor Swift)

Broken Back - Skinny Love ( Bon Iver)