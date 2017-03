alt-J de retour avec un nouveau single "3WW"

Adulé par les médias et chouchou du public, alt-J fait enfin son retour cette année avec un troisième album. Les trois musiciens originaires de Leeds ont su se démarquer avec un univers singulier entre rock, folk et électro, d’une délicatesse et élégance rare mais surtout qui procure une profonde émotion à tous ceux qui s’y plongent. Après les deux premiers albums remarqués An Awesome Wave et This Is All Yours sortis respectivement en 2012 et 2014, le groupe anglais s’était fait plutôt discret depuis trois ans et revient aujourd’hui avec un nouveau single 3WW ainsi que l’annonce de son prochain opus. Rendez-vous le 9 juin prochain pour la sortie du prochain opus d’alt-J qui a pour titre Relaxer !

Pour 3WW, alt-J revient aux sources avec un son très doux, apaisant, harmonieux et parfaitement adapté à ces temps un peu moroses. Une voix féminine encore non identifiée s’y ajoute, une première pour le groupe, qui ne donne que plus de charme à ce nouveau titre qu’on écoute déjà en boucle. alt-J sera par ailleurs en concert à la première édition française de Lollapalooza le 23 juillet à l’Hippodrome de Longchamp. Avant qu’une tournée en France ne soit annoncé peut-être ?