ALMA, Filous, Best Youth... nos découvertes au festival Eurosonic 2017

Du 11 au 13 fjanvier la rédaction de Virginradio.fr était à Eurosonic. Un festival néerlandais qui se tient dans la ville étudiante de Groningen et qui a pour particularité de programmer des talents émergents venus des quatre coins dl'Europe. Pas de grosses têtes d'affiche donc mais une formidable pépinière de jeunes artistes. Electro, pop, rock, hip hop, garage, tout y est et dans toutes les langues. A noter cependant que la majorité des performers chantent en anglais, langue qui reste la plus efficace dès lors que l'on veut toucher une audience internationale. Les français étaient assez présents,certains sont d'ailleurs déjà à l'honneur des ondes de Virgin Radio. Nous avons eu l’opportunité d’échanger sur place avec Her, Møme ou encore Petit Biscuit, lors d’entretiens à découvrir très bientôt sur le site. Ce festival ayant été l'occasion de faire de nombreuses découvertes, on vous propose de faire connaissance avec tous nos coups de cœur de cette édition 2017 d’Eurosonic. Des artistes dont vous entendrez probablement (beaucoup) parler dans un futur proche...

Filous

Filous est l’un des gagnants des EBBA 2017, il s’était déjà produit à Eurosonic en 2016, c’est dire si la ville de Groningen lui porte chance ! Virgin Radio vous avait déjà fait découvrir il y a un an et demi son tube How Hard I Try et son concert du 12 janvier a confirmé nos premières impressions sur cet artiste autrichien. Dans son pays natal, Matthias Oldofredi (de son vrai nom, Filous faisant référence au mot français) est déjà un phénomène. Il n’a que 19 ans, et s’est fait connaître grâce à ses productions electro et ses remixes. Mais à la différence de nombre de ses confrères, Filous aime aussi jouer d’instruments traditionnels. Sur scène il prend donc tour à tour guitare, mandoline mais aussi accordéon et piano ! Son univers est très éloigné de l’électro traditionnelle et vient chatouiller la folk comme sur sa délicieuse reprise du Feel Good Inc des Gorrilaz. Son premier EP, Dawn, est sorti fin 2015 et il nous tarde de découvrir la suite.

ALMA

Venue de Finlande, ALMA est l’un des nouveaux espoirs de la pop européenne et on espère bien entendre sa voix et ses textes parfaitement ciselées en France ! C’est sur la scène du Grand Théâtre de Groningen qu’on a découvert cette boule d’énergie, dont les cheveux luminescents font superbement écho à son tube en devenir, Dye My Hair. Sa voix, son flow ne sont pas sans nous rappeler ceux de la chanteuse du groupe Gossip, Beth Dito. En mars 2016, elle signe chez Universal Music avant de sortir son premier single Karma, et son EP Dye My Hair en octobre dernier. C’est aussi elle et son grain de voix soul que l’on entend sur la chanson Bonfire de Felix Jaehn. Son premier album est attendu pour le printemps prochain, préparez vous donc à succomber à l’electropop d’ALMA dans très peu de temps.

Neev

Chaque année un pays différent est à l’honneur d’Eurosonic, en 2017 c’était au tour du Portugal. On a donc pu découvrir l’un de ses nouveaux talents, Neev, dans une petite salle de Groningen. Un nom qui vous dit peut être quelque chose car le jeune homme apparait en featuring sur le titre Breath du trio norvégien Seeb ( plus de 5 millions de vues sur YouTube et 70 millions d’écoutes sur Spotify). Une voix d’ange que l’on a pu entendre pour le moment uniquement sur son single Staring Through. Eurosonic était donc l’occasion de découvrir l’univers de l’artiste qui mélange blues, r&b et rock pour former un cocktail de musique atmosphérique. Difficile de rester insensible à ses envolées lyriques. Il faudra cependant encore un peu patienter avant de pouvoir découvrir ses premières productions studio.

Best Youth

On a également pu constater la diversité de la musique venue du Portugal avec Best Youth, groupe en vue de la scène lusitanienne tendance dream pop. Ce duo composé de Ed Rocha Gonçalves et Catarina Salinas, est un cousin des anglais de Daughter et des américains de Beach House. Leur premier album, Highway Moon est sorti en 2015 et a rencontré un certain succès au Royaume-Uni. Nos confrères de Arte et Sourdoreille ont tourné une superbe session live avec Best Youth au bord d’un canal et dan le (grand) froid de Groningen, à découvrir de toute urgence !

Anna of The North

Le dernier soir d’Eurosonic, on a quitté les rives du Douro pour grimper très au nord avec la bien nommée Anna of The North. Venue d’Oslo (Norvège), l’artiste s’est fait une réputation toute seule, complètement en indé, avec le titre Sway. Celui-ci ne tardera pas à être remixé par les Chainsmokers. Tout comme le duo américain, on est tombé instantanément amoureux d’Anna of The North. Derrière la timidité sur scène se cache une artiste qui compose de merveilleuses pépites electropop délicieusement planantes. Elle a beau chanter « je me sens si peu inspirée, toutes les chansons que j’écris parle de toi » sur son single Dreamer, l’artiste peut continuer à se servir de cette mystérieuse source d’inspiration car elle n’a pas fini de nous faire rêver…