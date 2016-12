Alien Covenant , la suite de Prometheus se dévoile dans un trailer explosif

On vous l’annonçait parmi les films à voir en 2017, Alien Covenant se dévoile enfin dans une première bande-annonce. Si le film porte le nom de la célèbre saga imaginée par Ridley Scott, il est en fait une suite à Prometheus. En 2012 ce film, réalisé également par Ridley Scott, s’inspirait de l’univers Alien, Alien Covenant qui en est la suite, est quant à lui le prequel d’Alien, le huitième passager, premier film de la saga. On y retrouve donc l’android David (Michael Fassbender), seul survivant du vaisseau Prometheus. Alien Covenant raconte donc l’histoire de l’équipage du vaisseau Covenant à la recherche d’une planète merveilleuse et qui va se retrouver sur la planète dangereuse où se trouve David.

Les nouveaux héros de ce film Alien sont l’experte en terraformation Daniels ( Katherine Waterson , Tina dans les Animaux Fantastique), le capitaine du Covenant ( Billy Crudup), le pilote du Covenant ( Danny McBride) , Demian Bechir ( Weeds), Jussie Smolett ( Empire) et James Franco font eux aussi partie de l’aventure Alien Covenant. Deux autres films devraient succéder à Alien Covenant pour répondre à la question suprême : qui a créé les aliens xenomorphes ?