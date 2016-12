Alerte ! On a trouvé le Père Noël le plus sexy d'Instagram !

Plus que quelques heures ! Tous les ans, c'est une véritable course contre la montre qui s'opère au 24 décembre. Il faut acheter les cadeaux de dernière minute et, bien sûr, il faut acheter tout ce que l'on trouvera sur la table du réveillon. On imagine que votre degré de stress ou d'angoisse doit être relativement élevé alors pour vous détendre un peu, on a trouvé le Père Noël le plus sexy d'Instagram. Le nom de Brock O’Hurn ne vous dit peut-être rien mais il est pourtant l'une des stars incontestées du réseau social. En même temps, quand on le voit, on comprend pourquoi.

I was just really feeling in the holiday spirit today.. Lol video coming soon ???? Une photo publiée par Brock O'Hurn (@brockohurn) le 8 Déc. 2016 à 15h20 PST

Brock O’Hurn a déjà fait sensation avec ses clichés ô combien magnifiques (il pose avec des chats adorables et montre des muscles que nous n'aurons probablement jamais la chance de voir en vrai) et pour les fêtes, il a choisi de se glisser dans le costume du Père Noël pour faire de la pub à une marque d'eau minérale. Notez d'ailleurs qu'en plus de jouer les mannequins sur Instagram ou les Pères Noël, il est aussi chef d'entreprise (autrement dit, il est le mec parfait pour les filles et détestable pour les garçons). Messieurs, vous savez quoi faire ce soir ...!