Adele, U2, The Rolling Stones... Les stars européennes qui ont le plus gagné d'argent en 2016

Le groupe One Direction décroche la première place du top des stars européennes qui ont le plus amassé d'argent en 2016 ! Selon Forbes, Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson et Niall Horan ont récolté 110 millions de dollars (105 millions d'euros) grâce à leur tournée "On the Road Again" mais aussi de juteux contrats publicitaires avec Pepsi et Colgate. Le groupe britannique est carrément celui qui gagne le plus au monde et se classe en deuxième position des stars mondiales les plus riches en 2016 (après miss Taylor Swift, qui a donné un concert privé à un fan de 96 ans). Dans ce classement, ce sont les musiciens qui raflent la mise avec 6 des 10 places...

1. One Direction, 110 millions, Royaume-Uni

2. Cristiano Ronaldo, 88 millions, Portugal

3. Adele, 80.5 millions, Royaume-Uni

4. Roger Federer, 68 millions, Suisse

5. The Rolling Stones, 66.5 millions, Royaume-Uni

6. Calvin Harris, 63 millions, Ecosse

7. Paul McCartney, 56.5 millions, Royaume-Uni

8. Novak Djokovic, 56 millions, Serbie

9. U2, 55 millions, Irlande

10. Gordon Ramsay, 54 millions, Royaume-Uni

Le footballeur Cristiano Ronaldo se trouve en 2ème position avec 88 millions de dollars de revenus en 2016 suivi d'Adele avec 80,5 millions de dollars, grâce aux ventes faramineuses de son album 25 et sa tournée mondiale ! A noter qu'elle est la seule femme de ce top 10... On retrouve ensuite The Rolling Stones en 5ème position (66,5 millions de dollars), Calvin Harris, qui a besoin de vous pour choisir sa nouvelle photo de profil (63 millions de dollars), Paul McCartney (56,5 millions de dollars) et pour finir U2 (55 millions). Par contre, pas l'ombre d'un Français au tableau...