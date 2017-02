Adele : Son hommage à George Michael a failli être un trio avec Rihanna et Beyoncé

La 59ème cérémonie des Grammy Awards s'est tenue dimanche 12 février à Los Angeles et a vu le triomphe d'Adele. L'anglaise a remporté les cinq Grammy Awards pour lesquels elle avait été nommée dont les prestigieux prix du Record of The Year et Song of The Year pour Hello ainsi que celui de l'Album of The Year pour 25. La chanteuse avait par ailleurs eu l'honneur d'ouvrir la cérémonie avec Hello. On a ensuite eu la surprise de la voir revenir sur scène un peu plus d'une heure plus tard pour rendre hommage à George Michael. Submergée par l'émotion la chanteuse a fini sa superbe reprise de Fast Love en larmes, alors qu'elle avait dû recommencer la chanson depuis le début suite à un léger problème technique. On apprend qu'en fait ce tribute aurait pu être un trio entre Adele, Beyoncé et Rihanna !

Si la performance d'Adele était parfaite, difficile de ne pas rêver à ce qu'aurait pu être un duo entre les trois stars. D'après des informations du Hollywood Reporter, le manager de longue date de George Michael, Michael Lippman, aurait souhaité que les trois chanteuses chantent chacune un passage différent de plusieurs chansons de l'artiste décédé pour en faire un mash up. Finalement, en voyant l'investissement d'Adele et sa vision des choses, les producteurs du show ont choisi de tout miser sur sa performance. Par ailleurs la famille de George Michael, d'abord réfractaire à l'idée d'un hommage spécifique, avait finalement demandé à ce que ce soit la britannique qui soit en charge de cet hommage. On espère que cette idée d'un trio entre les trois artistes saura inspirer d'autres producteurs ou bien que l'une de ces reines de la pop invitera les deux autres pour un featuring...