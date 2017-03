Appelez-la Adele Konecki désormais ! Alors qu'elle était en concert à Brisbane en Australie, l'interprète de Hello a confirmé qu'elle s'était bien unie à son compagnon de longue date et père de son petit Angelo de quatre ans : Simon Konecki. Alors qu'elle s'apprêtait à chanter son célèbre titre Someone Like You, la grande gagnante des IHeartMusic Awards 2017 aux côtés de Justin Bieber et The Chainsmokers a déclaré : "J'essaie de me rappeler ce que j'ai pu ressentir au début de la relation qui a inspiré cette chanson. Parce que aussi difficile, amère et compliquée que puisse être une rupture, ce sentiment lorsque tu retombes amoureux est le meilleur qu'il puisse exister. Je suis accro à ce sentiment. De toute évidence, je ne pourrai plus le revivre maintenant que je suis mariée".

Une déclaration qui vient confirmer les doutes qu'avaient les fans de la chanteuse depuis son discours aux Grammy Awards 2017 où elle remerciait son "mari" devant un Simon Konecki, visiblement ému et...portant une alliance ! Adele prouve ainsi que l'on peut être l'une des artistes les plus connues de la planète et conserver une part de mystère quant à sa vie privée. Une habitude chez celle qui fangirl sur Emma Stone après sa victoire aux Oscars puisque la chanteuse n'a jamais diffusé de photos de son mari ni même de leur enfant. Un résolution pour le moins honorable. Félicitations aux jeunes mariés !