Adele rejoint la liste des performeurs aux Grammy Awards 2017

La 59ème soirée des Grammy Awards se tiendra le 12 février prochain à Los Angeles. Animée par nul autre que le formidable James Corden, cette prestigieuse cérémonie américaine s’annonce riche en émotions, mais aussi en diversité. Il y en aura effectivement pour tous les goûts puisque la chanteuse Adele vient de rejoindre la liste des performeurs aux côtés de Metallica, John Legend, Carrie Underwood et Keith Urban. Nommée dans pas moins de cinq catégories, notamment celle de l’Album de l’année, la superstar britannique a de grandes chances de repartir avec l’un des précieux trophées.

CONFIRMED: Ten-time GRAMMY winner and current nominee @Adele is set to take the #GRAMMYs stage Feb. 12 ???? #BelieveInMusic pic.twitter.com/e8uNf7qNTQ — Recording Academy (@RecordingAcad) January 20, 2017

Avec neuf nominations à elle toute seule, Beyoncé fait figure de favorite, au même titre que Rihanna et Drake, nommés huit fois chacun. Parmi les belles surprises des nominations aux Grammy 2017, on retrouve également Blink-182 et Flume, tout deux nommés pour la première fois de leurs carrières. David Bowie, Radiohead et Metallica sont en lice dans la catégorie Meilleure chanson rock tandis que Coldplay tentera de décrocher le trophée du Meilleur clip de l’année avec « Up&Up». Qui de Twenty One Pilots, Sia, The Chainsmokers, Rihanna ou Lukas Graham repartira avec le prix de la Meilleure performance pop ? Rendez-vous pour une nuit blanche le 12 février afin de suivre la cérémonie en direct depuis le Staples Center !