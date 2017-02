Adele chante Hello en ouverture des Grammy Awards 2017 (video) 

Adele est l'une des grandes favorites aux Grammy Awards 2017 avec 5 nominations. Elle a d'ailleurs remporté, dès la pré-cérémonie, les prix de la meilleure performance pop solo pour Hello et du meilleur album pop vocal pour 25 ! Mais la chanteuse n'était pas seulement attendue du côté du nombre de prix collecté mais aussi, et surtout, pour sa performance sur scène. En effet, l'an dernier la chanteuse avait rencontré un petit incident technique sur sa performance de All I Ask. Adele avait chanté assez faux suite à un problème de micro et était sortie de scène en pleurs. Heureusement pour l'artiste, cette année c'est un sans faute et elle a parfaitement interpréter son tube Hello.

Alors que l'on s'attendait à ce que Beyoncé ouvre la 59ème cérémonie des Grammy Awards, c'est finalement Adele qui a eu cet honneur. L'anglaise a choisi d'interpréter la chanson avec laquelle elle est nommée dans 3 catégories. Une performance sans grande surprise mais parfaitement exécutée ! Rendez-vous dans quelques minutes/heures pour savoir si la chanteuse a décroché les précieux Grammys dans les catégories Record of the Year et Song of The Year.