Adele fangirl sur Emma Stone après sa victoire aux Oscars

On l'oublie souvent mais les stars sont parfois des fans comme les autres ! C'est le cas d'Adele qui est visiblement en adoration devant Emma Stone. Alors que la chanteuse est plutôt discrète sur les réseaux sociaux, postant avec parcimonie, elle a partagé il y a quelques heures un cliché, sur Instagram et sur Twitter, où elle pose devant Emma Stone recevant son Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans La La Land. Afin de bien appuyer son propos elle a légendé cette photo d'un " Ah Emma" suivi d'un emoji coeur et a également félicité Moonlight, film reparti avec l'Oscar du meilleur film attribué, à tort, pendant deux minutes et demi à La La Land.

Ah Emma ❤️ And Moonlight, congratulations so so wonderful ⭐️ Une publication partagée par @adele le 26 Févr. 2017 à 23h02 PST

Ce n'est pas la première fois qu'Adele s’enthousiasme au sujet de d'autres stars sur les réseaux sociaux. Il y a quelques semaines elle avait posté une photo de Lady Gaga au SuperBowl pour la féliciter pour sa performance. Peu de temps après c'était autour de Stormzy de recevoir les honneurs de sa compatriote qui avait posté un Instagram pour inciter ses followers à découvrir le premier album de celui qui a rejoint Ed Sheeran sur la scène des BRIT Awards. L'amour qu'Adele porte à Beyoncé est lui aussi indéfectible, l'artiste n'avait pas hésité à expliquer lors des derniers Grammy Awards que Queen Bey méritait plus qu'elle de remporter le prix de l'album de l'année. Adele est définitivement une fan dans l'âme !