Adele en larmes pendant son hommage à George Michael aux Grammys (video) 

C'est donc Adele qui a eu la lourde tâche de rendre hommage à George Michael lors de la 59ème cérémonie des Grammy Awards. La chanteuse a interprété la chanson Fast Love et n'est pas passée loin de la catastrophe. En effet, lorsqu'elle commence à interpréter le titre de son compatriote, les fausses notes se font entendre. La chanteuse s'interrompt alors en s'excusant et explique qu'elle veut recommencer la chanson et qu'elle est désolée de "refaire la même chose que l'an dernier". La chanteuse avait en effet interprété All I Ask en chantant assez faux et avait quitté la scène en larmes. Cette année elle a réussi à la perfection sa performance sur Hello mais pas sur Fast Love !

Adele, visiblement submergée par l'émotion, a recommencé la performance depuis le début et s'en est finalement très bien tirée. A la fin de la performance la chanteuse affichait quelques larmes mais le parterre de stars réuni pour l'occasion ne lui en a pas tenu rigueur et lui a offert une superbe standing ovation !