Vous pensiez avoir tout vu pour les fêtes ? Vous pensiez que personne ne pourrait faire pire que votre voisin qui, pendant un mois, semble vivre au pays du Père Noël ? Eh bien, détrompez-vous ! En Australie, un homme assez créatif a décidé que même à Noël, on écouterait AC/DC - de quoi changer de All I Want For Christmas de Mariah Carey ou de la traditionnelle playlist des fêtes. Ainsi, Greg Jaeschke, habitant de Shepparton (État de Victoria, sud-Est de l’Australie) et âgé de 24 ans a décidé que cette année, on chanterait « Thunderstruck ».

Pour faire simple, Greg Jaeschke a installé ses décorations sur la façade de sa maison (comme n'importe qui l'aurait fait) à la seule différence que lorsque ses 280 guirlandes s'illuminent, on entend le doux son rock 'n' roll d'AC/DC. Postée sur Facebook, la vidéo de son oeuvre est devenue virale, au point que l'on serait presque tentés de faire de même l'an prochain. Loin d'être un amateur, Greg décore sa maison depuis 2013 et tout cela le rend créatif. Ainsi, il confie changer de chanson tous les jours : "Cela nécessite quelques efforts. L’année dernière, cela m’a pris six heures pour chaque chanson", confie t-il à Shepparton News. Et ça, on veut bien le croire. Toujours est-il que ce bricoleur amateur nous aura inspirés !