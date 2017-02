AC/DC : Brian Johnson adresse un message aux fans

Vous le savez peut-être, Malcolm Young a été diagnostiqué d'une démence liée à Alzheimer en 2014. Pour l'aider, un groupe de fans Suédois a décidé de mettre sa pierre en l'édifice en récoltant des fonds pour la prévention des maladies liées à Alzheimer via un évènement appelé Acdcmachine Gathering 2017. Et cet acte de générosité n'est pas passé inaperçu puisque Brian Johnson en personne a tenu à s'exprimer. Pour rappel, le chanteur a été remplacé par Axl Rose après que les médecins lui aient clairement fait comprendre qu'il devait prendre du repos. Si tout va bien, les experts l'estiment capable de remonter sur scène d'ici quelques mois.

"Je voulais simplement vous dire à quel point je suis fier de ce que vous faîtes pour la rechercher. Comme vous le savez, nous avons un soldat blessé -Malcolm- et je pense que ce que vous faîtes pour avertir les gens de cette maladie est absolument fabuleux." Il poursuit en évoquant son ancien band mate : "Malcolm serait tellement fier de vous. Je le suis et je veux vous remercier pour ce que vous faîtes. Nous avons essayé de parler au gens de cette affreuse maladie, nous avons essayé de trouver un remède. Vous nous aidez et je suis tellement fier de vous". Depuis ses débuts, AC/DC a connu de nombreux membres mais Malcolm Young restera l'une des légendes. Comme quoi, être rock n roll veut parfois dire être généreux.

Le message enregistré par Brian Johnson est à retrouver ICI.