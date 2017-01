5 moments où The Walking Dead nous a fait rire

The Walking Dead est tout sauf une série comique, on vous l'accorde. Ceux qui veulent rire peuvent regarder Friends, ce n'est absolument pas ce qui est demandé au show d'AMC. Pourtant, entre deux catastrophes, Rick et ses acolytes nous font parfois rire. On imagine qu'il riront moins dans la seconde partie de saison qui sera diffusée en février prochain. Et nous non plus, d'ailleurs !

James Corden serait fier.

Nous sommes en pleine apocalypse, ce n'est absolument pas le moment de penser à ce genre de détail MAIS Morgan tient à ses barres. Comme Joey dans Friends, il ne partage pas !

Parce que ses répliques nous feront toujours rire. Même son "suck my balls" balancé à Negan au pire moment de la série (toutes saisons confondues) nous aura arraché un sourire.

Souvenez-vous : Carl a décidé de jouer les héros en allant au Sanctuaire. Alors que Negan aurait pu le tuer, il a préféré le ramener et... le nourrir.

Parce que comme elle, on a été désarçonnés devant Ezekiel. Et on ne vous parle pas du Crumble à tous les repas :

Parce qu'avec la musique de Benny Hill, c'est juste excellent.