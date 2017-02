4L Trophy : Suivez la course en direct sur VirginRadio.Fr !

C’est aujourd’hui 16 février qu’est donné le départ du 4L Trophy avec Virgin Radio ! 6000 kilomètres de route et de piste à travers la France, l’Espagne et le Maroc avec Marrakech dans la ligne de mire, le tout au volant d’une Renault 4L pimpée pour l’occasion, voilà ce qui attend les trophystes pendant 8 jours ! On vous en parle depuis un moment puisqu’on vous faisait même gagner votre séjour à Marrakech ! Les étudiants partent aujourd’hui de Biarritz pour prendre la direction du Sud et la ville de Algésiras !

Suivez la course en direct sur le site officiel du 4L Trophy ainsi que sur VirginRadio.Fr, on vous fera des compte-rendu histoire de vous tenir au courant sur l’avancée de la course ! Virgin Radio souhaite bonne chance et bon courage pour cette nouvelle édition du 4L Trophy !