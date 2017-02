4L Trophy : Rendez-vous le 21/02 sur l’étape de Merzouga pour un Dj Set Virgin Radio avec ADDAL !

Le légendaire raid aventure étudiant, le 4L Trophy, est de retour sur les pistes avec Virgin Radio. Depuis jeudi 16 février, les trophistes se sont lancés au volant de leur 4L pour 6000 kilomètres de route et de piste à travers la France, l’Espagne et le Maroc ! Avant l’arrivée estimée au 26 février, un super Dj Set Virgin Radio attend les participants le 21 février sur l’étape de Merzouga ! Aux platines, ADDAL, Alessandro Addea de son prénom, régalera le désert entier ! Italien de naissance, ADDAL c’est le nom à retenir les amis, son electro est originale, elle peut nous faire penser à du Mr Oizo parfois dans les influences qui sont très variées. Ses remix sont prenantes, on vous conseille d’ailleurs de foncer sur son soundcloud retrouver ses productions !

VirginRadio.Fr vous donne rendez-vous le 21 février dans le désert de Merzouga pour le Dj Set Virgin Radio de ADDAL ! On vous fera vivre ce moment dès 20H sur nos réseaux sociaux les copains. Et en attendant, suivez la course en direct !