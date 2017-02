4l Trophy : Le rallye est lancé !

C’est aujourd’hui 20 février que le 4l Trophy, le légendaire raid aventure étudiant, prend tout son sens. Le rally est lancé avec l’ouverture de la compétition. Orientation au programme avec une spéciale qui conduira les équipages au bivouac de Merzouga, dans le grand sud marocain, où se déroulera la traditionnelle cérémonie de remise des dons, temps fort solidaire du raid. Ce sont 314.2 kms qui attendent les trophistes aujourd’hui et on leur souhaite bon courage ! Mardi 21 février, on vous en parlait d’ailleurs vendredi dernier, le Dj Italien Addal sera de la partie pour un Dj Set Virgin Radio en plein désert de Merzouga

Suivez la course en direct sur le site officiel du 4L Trophy ainsi que sur VirginRadio.Fr, on vous fera des compte-rendu histoire de vous tenir au courant sur l’avancée de la course !