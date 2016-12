2016, année de la consécration pour Panic! At The Disco

Cette année, de nombreux artistes se sont démarqués. On notera par exemple que The Chainsmokers s'est hissé en tête des charts ou que Zayn Malik s'est clairement émancipé de son passé au sein des One Direction. Tous ces jeunes artistes ont démontré leur potentiel mais il y en a d'autres qui, depuis dix ans, ne cessent de se réinventer. En 2005, Panic ! at the Disco était un jeune quartette qui raflait tout sur son passage grâce à un premier album réussi - A Fever You Can't Sweat Out. Mais en 2016, plus de dix ans plus tard, Brendon Urie est le seul membre original qui ait "survécu" aux aléas du temps.. Cette année, le frontman a proposé un projet solo -Death of a Bachelor- et c'est ce qui a signé sa consécration. Retour sur cette année charnière de sa carrière.

Le 15 janvier 2016, Death of a Bachelor sortait dans les bacs. Album attendu par tous les fans de la formation, ce dernier tient ses promesses et il ne faudra pas longtemps pour qu'un public plus large ne soit touché par le disque. Brendon Urie y renoue avec les sons teintés d"électro qui ont fait le succès de Panic ! par le passé et pourtant, il y apporte sa propre personnalité. On notera des titres comme Victorious, L.A Devotee ou encore House of Memories.

Après la sortie de l'album, la formation enchaîne les passages à la télévision mais aussi, les dates de concerts. La tournée les emmène en Europe, où ils se produisent en France - devant un public surchauffé. Jusque là, rien d'anormal. Mais pour défendre cet album, le groupe a mis la barre bien plus haut. Pour les avoir vus plusieurs fois en dix ans, laissez-nous vous dire que cette tournée-là était bien différentes des précédentes. Un Brendon Urie plus à l'aise sur scène, un public encore plus réceptif que d'ordinaire et une ambiance incomparable ont rendu ce concert inoubliable. Bref, un carton plein pour la formation.

Vu de notre fenêtre, une tournée avec Weezer n'est peut être pas si extraordinaire que ça. Mais lorsque nous avions rencontré le frontman plus tôt dans l'année, il nous avait confié que pour lui, c'était quelque chose d'important. Weezer est un groupe culte et forcément, cette opportunité était énorme. Visiblement, la recette a pris puisque les fans ont apprécié cette association. Et Brendon Urie, lui, a réalisé un "rêve".

Deux tournées européennes en un an, ce n'est tout de même pas rien. Ce n'est pas non plus rare mais une telle demande prouve que le groupe est passé à l'étape supérieure. Et pour son retour, Panic ! at the Disco avait mis les petits plats dans les grands. Après la Cigale, ils se sont offerts la salle Pleyel et là encore, la barre était haute. Nous les avions vu quelques mois auparavant mais clairement, ce n'était absolument pas le même show. C'était encore plus travaillé, encore plus puissant, encore plus impressionnant. En France, le public a été conquis une deuxième fois (en moins de six mois). Par contre, les anglais ont été un peu plus chanceux que nous puisqu'eux ont eu droit à un pop store dédié au groupe.

Death of a Bachelor est l'album de la consécration pour Panic ! mais ce qui l'a clairement prouvé, c'est cette nomination aux Grammys. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, un Grammy est la récompense la plus prestigieuse que l'on puisse trouver - un peu comme une victoire de la Musique chez nous. Parce qu'ils se sont toujours inscrits dans un style indé (voire émo), une telle nomination s'est faite attendre. Mais enfin, elle est là. C'est l'une des plus belles surprises musicales de cette année et en février, nous saurons si tous ces efforts ont payé. Toujours est-il que 2016 est à marquer d'une pierre blanche pour ce groupe qui, depuis des années, mérite la reconnaissance d'une académie - en plus de celle de son public.